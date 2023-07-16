ВСУ нанесли удар по складу шахты с аммоналом и тротилом возле Луганска – Марочко

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 16 июля нанесли ракетный удар по складу шахты с аммоналом и тротилом, которые используются в горнодобывающей промышленности, возле поселка Юбилейный, относящегося к городу Луганску. Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Прилет был по так называемому динамитному складу, который расположен за поселком Юбилейный города Луганска. Там есть Мащинская шахта, недалеко от нее находится склад с аммоналом и тротилом, применяемых для угледобывающей промышленности", – уточнил он.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск Центр перешли в контратаку на краснолиманском направлении и продвинулись вглубь обороны ВСУ на 1,5 километра, а также на 2 километра по фронту.

Министр обороны РФ добавил, что в ночь на 11 июля в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении ВС РФ уничтожили более 70 украинских военнослужащих и 8 боевых машин пехоты. Планы Украины по наступлению были сорваны, резюмировал он.



Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по ВСУ у поселка Работино в зоне СВО