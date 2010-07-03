В Госдуме оценили слова немецких экспертов о "неожиданном ударе" России

Заявление немецких экспертов о возможном "неожиданном ударе" России по Европе не имеет под собой никаких оснований, так как Европа – самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
"Европа – самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счет углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надежной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов", – заявил депутат.
Шерин также отметил, что издание Die Welt, опубликовавшее материал о "неожиданном ударе", уже не раз себя дискредитировала сомнительными заявлениями.
Ранее газета Die Welt опубликовала материал, в котором сообщалось, что правительство Германии должно в максимально короткий срок привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить "неожиданный удар" России по Европе.
По мнению СМИ, Москва готовится к ведению региональных войн в Европе, а благодаря географическому положению ключевую роль в них сыграет Германия.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.