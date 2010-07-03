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Москва 24

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13:15

В Госдуме оценили слова немецких экспертов о "неожиданном ударе" России

политика

13:15

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заявление немецких экспертов о возможном "неожиданном ударе" России по Европе не имеет под собой никаких оснований, так как Европа – самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Европа – самый надежный партнер России по потреблению энергоресурсов, для нас, для страны, которая более чем на 50% пополняет бюджет за счет углеводородов, очень важно, чтобы Европа была богатой, стабильной и надежной, гарантированно обеспечивала бы сбыт наших энергоресурсов", – заявил депутат.

Шерин также отметил, что издание Die Welt, опубликовавшее материал о "неожиданном ударе", уже не раз себя дискредитировала сомнительными заявлениями.

Ранее газета Die Welt опубликовала материал, в котором сообщалось, что правительство Германии должно в максимально короткий срок привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить "неожиданный удар" России по Европе.

По мнению СМИ, Москва готовится к ведению региональных войн в Европе, а благодаря географическому положению ключевую роль в них сыграет Германия.

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