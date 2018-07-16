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В мире

16 июля, 16:14

Посольство Франции подтвердило закрытие торгового представительства в России

политика экономика

Фото: ТАСС/Zuma/TASS/Panoramic

В посольстве Франции подтвердили, что закрывают торговое представительство в России 16 июля. Об этом сообщается на официальном портале французского посольства в Москве.

В коммюнике говорится, что это решение было принято после уведомления посольства российскими властями о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках французского законодательства. В посольстве отметили, что это прекращает длительные переговоры по вопросу статуса бюро Business France в России, которое является неотъемлемой частью дипломатической структуры.

Также в сообщении говорится, что в последние месяцы условия работы торгового представительства в России заметно ухудшились. На это повлияли в частности аресты банковского счета и выдворение директора представительства.

В дипмиссии добавили, что Business France будет и дальше работать в России, но теперь – с ориентацией на негосударственных партнеров.

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