Путин прилетел в Хельсинки на встречу с Трампом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Владимир Путин прилетел в столицу Финляндии, где 16 июля пройдет его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Самолет Путина приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00 часов по местному времени, которое совпадает с московским. У трапа самолета российского лидера встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари, сообщает ТАСС.
Трамп прибыл в Хельсинки еще 15 июля.
Путин и Трамп, как планируется, приедут в президентский дворец в центре финской столицы, выйдут к фотографам, после чего начнут переговоры в Готическом зале дворца. На переговорах будут присутствовать переводчики.
Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с главой Финляндии Саули Ниинисте. Во время рабочего завтрака Трамп отметил, что Финляндия – прекрасная страна. Кроме того, он поблагодарил Ниинисте за гостеприимство.
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