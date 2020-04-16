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Политика

01:53

Трамп заявил о прохождении США пика заболеваемости COVID-19

политика общество за рубежом

Фото: AP/TASS/Alex Brandon

Стало известно, что США прошли пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп.

"Борьба (с пандемией – прим.ред.) продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям (заражения – прим.ред.)", – заявил американский лидер журналистам, передает РИА Новости.

По словам Трампа, выбранная властями стратегия по сдерживанию пандемии показала "хороший результат". При этом президент призвал всех сохранять бдительность.

"Мы должны оставаться бдительными", – подытожил он.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что страна останавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. По мнению американского лидера, ВОЗ скрыла некоторые сведения от мировой общественности.

На этом фоне Бельгия выразила поддержку Всемирной организации здравоохранения. По мнению властей, ВОЗ играет решающую роль в борьбе против пандемии COVID-19.

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