В Совфеде отреагировали на заявление норвежского политика о Крыме

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В Совете Федерации прокомментировали прозвучавшее ранее заявление главы общественной организации "Народные дипломаты Норвегии" Хендрика Вебера о законности референдума 2014 года в Крыму. Об этом сообщает RT.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что все больше западных политиков будут высказываться подобным образом. В то же время о законности референдума, по его словам, им известно уже сейчас.

"Нынешняя политическая элита западных стран заточена на противостояние с Россией. И, пока вся эта элита не сойдет и не придет новое поколение политиков, которые не будут зашорены давлением со стороны американцев, ситуация не изменится. А новое поколение политиков будет постепенно отходить от враждебной риторики и, конечно, все эти реалии признает. Я думаю, это произойдет в ближайшие годы", – заключил Джабаров.

Ранее норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер пояснил, почему считает, что Крым имел право вернуться в состав России. Он отметил, что говорить о захвате полуострова было бы возможно лишь в том случае, если бы Россия ввела войска.