Все ответные шаги по отношению к Великобритании сделаны – Захарова

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Все решения по ответным мерам в адрес Великобритании приняты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ближайшее время эту информацию доведут до Лондона и до общественности, передает ТАСС.

4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре английского Солсбери. В Лондоне полагают, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. РФ считают причастной к преступлению. Москва назвала эти обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией.

Власти Соединенного Королевства решили выслать 23 российских дипломатов: они должны уехать до 20 марта. Россия в ответ на это вышлет британских дипломатов. Двусторонние отношения между государствами приостановлены.

В России по факту покушения на Юлию Скрипаль завели уголовное дело. К работе планируется привлечь высококвалифицированных экспертов, следователи также готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.