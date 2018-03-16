Все ответные шаги по отношению к Великобритании сделаны – Захарова

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Все решения по ответным мерам в адрес Великобритании приняты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в ближайшее время эту информацию доведут до Лондона и до общественности, передает ТАСС.
4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре английского Солсбери. В Лондоне полагают, что их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. РФ считают причастной к преступлению. Москва назвала эти обвинения со стороны Британии бездоказательной провокацией.
Власти Соединенного Королевства решили выслать 23 российских дипломатов: они должны уехать до 20 марта. Россия в ответ на это вышлет британских дипломатов. Двусторонние отношения между государствами приостановлены.
В России по факту покушения на Юлию Скрипаль завели уголовное дело. К работе планируется привлечь высококвалифицированных экспертов, следователи также готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании.
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