У задержанных на границе с Украиной диверсантов нашли взрывчатку

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Белорусские силовики обнаружили у задержанных на границе с Украиной членов диверсионно-разведывательной группы взрывные устройства и другие средства поражения. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на комитет государственной безопасности Белоруссии.

Инцидент произошел в ночь на 15 февраля. По данным спецслужбы, в Лельчицком районе было выявлено нарушение группой людей государственной границы с украинской стороны.

В этой связи белорусские силовики блокировали район. В спецслужбе уточнили, что в состав ДРГ входили граждане Украины, Белоруссии и их пособники.

О задержании диверсантов со взрывчаткой на западе страны ранее сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он уточнил, что некоторые из украинских граждан переходили через границу Белоруссии с помощью дронов.

По его словам, они перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий, прежде всего на территориях России и Белоруссии. Лукашенко добавил, что такие задержания случаются в государстве два-три раза в неделю.

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