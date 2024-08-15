МВД назвало высокопоставленных генералов РФ целью повышенной востребованности для ВСУ

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Высокопоставленные генералы российских войск, которые действуют на территории новых регионов РФ, являются целью повышенной востребованности для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы МВД РФ Владимир Кубышко в рамках X Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Нам (генералам. – Прим. ред.) министр говорит, что если мы туда едем (на новые территории РФ. – Прим. ред.), то тут же за нами начинает охотиться вся эта шпионская сволочь и начинает определять наше местонахождение, чтобы нанести удар HIMARS, но от этого страдают люди", – передает ТАСС слова замминистра.

Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову.

В результате их действий погибли и пострадали 132 человека. Кроме того, было разрушено и повреждено 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Сотрудники СК приступили к их розыску, чтобы в дальнейшем арестовать.

