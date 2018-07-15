Премьер Венгрии выступил за нормализацию отношений между РФ и Западом

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с Владимиром Путиным заявил, что санкции наносят ущерб сотрудничеству между двумя странами. По его словам, Будапешт стремится к нормализации отношений между Россией и Западом, сообщает пресс-служба Кремля.

Виктор Орбан прибыл в Москву на закрытие чемпионата мира по футболу. В Кремле он встретился с президентом России.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, премьер Венгрии отметил, что, "если бы сейчас не было этих санкций, которые вредят нам, то мы могли бы с еще большим опережением развивать его".

Глава венгерского правительства также добавил. что его страна выступает за нормализацию отношений между Россией и западным миром.