Володин заявил, что намерения Киева по уничтожению россиян являются геноцидом

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Намерения Киева по максимальному уничтожению россиян являются не чем иным, как геноцидом, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Высокопоставленный чиновник офиса Зеленского раскрыл преступные намерения киевского режима. По его словам, заключаются они в максимальном уничтожении россиян. Это не что иное, как геноцид", – отметил он.

Володин добавил, что все мировое сообщество и, прежде всего, Организация Объединенных Наций (ООН) должны привлечь Подоляка и последователей киевского режима к ответственности.

Спикер ГД подчеркнул, что в любом случае все, кто придерживается подобной риторики, ответят за свои преступления против россиян.

"Зеленский и его подручные будут сидеть на скамье подсудимых, как в 1945 году на Нюрнбергском процессе сидели военные преступники нацистской Германии", – резюмировал он.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что на Украине ненавидят Россию и что украинская сторона будет продолжать совершать нападения на россиян по всему миру.

Таким образом он ответил на слова журналиста о том, что спецслужбы США признали Киев причастным к смерти Дарьи Дугиной.

Позже Москва направила в Собвез ООН письмо в связи с заявлением Буданова о намерениях убивать граждан РФ. Письмо от 10 мая написал постпред РФ при организации Василий Небензя.

Отмечалось, что на призывы Буданова убивать россиян руководство ООН никак не отреагировало.

После этого Подоляк заявлял, что фрагмент интервью, где он говорил об убийствах россиян, был смонтирован. Он отметил, что говорил он о гражданах РФ, которые являются военными преступниками.



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