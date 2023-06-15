Глава МИД Венгрии обсудит на ПМЭФ вопрос энергоснабжения страны

Фото: depositphotos/chungking

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что поедет в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ, где он планирует обсудить вопрос энергоснабжения страны.

"Энергоснабжение Венгрии по-прежнему не является политическим или идеологическим вопросом, потому что топить по-прежнему можно только газом", – написал политик на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Он отметил, что это станет его седьмым посещением ПМЭФ.

О том, что Сийярто посетит ПМЭФ, стало известно накануне. Он присоединится к сессии "Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего". Мероприятие начнется 15 июня в 15:00 по московскому времени.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. Он организован на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

"Деньги 24": в Санкт-Петербурге официально открылся ПМЭФ