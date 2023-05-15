В Белом доме заявили, что Вашингтон не изменил решение не поставлять Украине F-16

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США не отменяли своего решения об отмене поставки Украине истребителей-бомбардировщиков F-16, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, не была ли изменена позиция Вашингтона о возможной передаче Киеву самолетов F-16 после заявлений со стороны президента Украины Владимира Зеленского и других, Кирби заявил, что нет.

Больше он ничего не добавлял.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что страна работает с партнерами по вопросу о поставке истребителей F-16 на Украину. Он отметил, что аналогичные обсуждения велись в отношении поставок танков "Леопард-2", которые уже находятся на Украине.

До этого Зеленский говорил, что Вооруженные силы Украины проведут контрнаступление не дожидаясь поставок западной авиации. Он отметил, что Украина начнет все до того, как ей поставят истребители F-16.



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