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Снайпер Екатерина Шинкаренко с позывным Виски, служившая в 53-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), была ликвидирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В публикации уточнялось, что военная погибла 22 февраля 2024 года, когда ВСУ отходили из Авдеевки на участке от поселка Ласточкино до Северного. Журналисты указывают, что во время отступления войска Киева бросали погибших, поэтому тело Шинкаренко осталось в тылу.

Ее удалось доставить на Украину лишь на второй неделе апреля, а 13-го числа получилось установить личность снайпера, добавили СМИ.



Ранее в Минобороны РФ рассказали, что 9 солдат ВСУ сдались в плен российским войскам на авдеевском направлении, возле населенного пункта Водяное. При этом за неделю с 31 марта по 5 апреля еще 7 украинских военных решили сдаться Вооруженным силам РФ.