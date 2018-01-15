Американский профессор напомнил об историческом праве России на Крым

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США не следует строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, поскольку Россия едва ли расстанется с Крымом, заявил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн.

Он напомнил об общей истории России и Крыма: полуостров стал российским в 1783 году. Эксперт также рассказал о сражениях, в которых русские неоднократно защищали Крым, передает "Газета.ру". Речь идет о борьбе с Британией, Францией и Османской империей в Крымской войне и нацистской Германии во Второй мировой.

Голдстайн полагает, что эти события играют важную роль и сейчас, так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну для достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий преследует НАТО, – ради сдерживания предполагаемой "российской агрессии". Он считает, что безопасности Европы сейчас угрожают в первую очередь миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

В XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории, уточнил Голдстайн. Штаты даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, добровольцев и врачей. По мнению профессора, США давно серьезно относились к российской принадлежности Крыма. Это означает, что нынешняя американская политика в Евразии и других частях мира, курьезна. Она строится на попытках оспорить претензии Москвы "на пропитанный кровью полуостров в Черном море", подчеркнул эксперт.

Все знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР в 1954 году, пояснил он. По словам профессора, во многом это был бессмысленной шаг, последствий которого Никита Хрущев предвидеть не мог. Москва долгое время контролировала полуостров и вряд ли откажется от него, поэтому не нужно зря надеяться на это, заключил Голдстайн. А более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить ухудшение отношений России и США, угрожающее всему миру, в том числе Украине.