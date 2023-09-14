Директор ИНСОМАР Потуремский: легитимность выборов в Москве не вызывает сомнений

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Легитимность выборов мэра столицы не вызывает сомнений, заявил социолог, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, во время выборов была осуществлена высокая организация. Потуремский отметил, что опыт развития Москвы в различных областях, в том числе в выборных процессах, должен учитываться другими городами.

"Если говорить в целом про московскую выборную кампанию, то Москва – это передовая экспериментальная площадка: трехдневное голосование, использование ДЭГ. И можно уверенно говорить, что ДЭГ зашло в стиль жизни москвичей, то есть это воспринимается естественно и стало нормой", – говорится в сообщении.

Эксперт подчеркнул, что опыт столицы имеет вес для выборного законодательства и развития выборной системы в последующем. Потуремский отметил, что Москва была пионером в части использования технологии ДЭГ.

Вместе с этим он отметил, что развитие столицы представляет собой пример для других городов, что определило исход состоявшихся выборов. Потуремский заявил, что ни у кого не было сомнений, что Сергей Собянин сохранит свою позицию.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Собянина избранным мэром столицы. Решение было принято на заседании Мосгоризбиркома. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов), тем самым одержав победу.

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