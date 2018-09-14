Премьер Японии заявил о планах вновь встретиться с Путиным до конца года

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил о планах вновь встретиться с Владимиром Путиным. Встреча может состояться в ноябре или декабре 2018 года.

"Российско-японская встреча на высшем уровне в ноябре−декабре будет реально важной", − подчеркнул Абэ на дебатах по случаю выборов председателя Либерально-демократической партии Японии.

При этом премьер-министр Японии не уточнил, достигли ли стороны договоренности о проведении такой встречи. По данным Интерфакса, переговоры Путина и Абэ могут пройти в ноябре − на полях сингапурского Восточноазиатского саммита. О намерении российского лидера посетить форум рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее Абэ призвал "сломать скорлупу взаимного недоверия" между Москвой и Токио и продолжить обсуждение мирного договора, которое, по его словам, требует времени. Свою позицию японский премьер высказал на закрытой встрече в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Владимир Путин, в свою очередь, предложил подписать мирный договор с Японией до конца года.