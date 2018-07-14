За рубежом заинтересовались автомобилями проекта "Кортеж"

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Зарубежные страны проявили интерес к автомобилям проекта "Кортеж", сообщил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, участвовавший в разработке проекта, Алексей Боровков.

По его мнению, это связано с тем, что Владимир Путин показывал автомобиль главе Арабских Эмиратов. "Страна богатая, очень много людей, которые готовы были бы такого класса автомобили покупать, смотреть", – цитирует его РИА Новости.

Также он отметил, что автомобиль вывезли в Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча российского президента с Дональдом Трампом. По словам Боровкова, интерес стимулирует тот факт, что автомобиль впервые вышел за рамки РФ.

Ранее Минпромторг сообщил, что фонд обороны, безопасности и развития компании Tawazun (ОАЭ) подписал соглашение о входе в совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж" и вложит в него 110 миллионов евро.

Проект "Единая модульная платформа", известный как "Кортеж", предполагает создание линейки автомобилей с четырьмя моделями кузова на базе единой платформы. Он осуществляется по распоряжению правительства с 2013 года. Единственным исполнителем заказа стал ФГУП "НАМИ". Ключевая задача проекта – создать лимузин для первого лица государства.

Владимир Путин впервые воспользовался новым отечественным лимузином в этом году во время церемонии вступления в должность 7 мая. С тех пор глава государства несколько раз использовал его для перемещений по Москве. Коммерческие продажи автомобилей Aurus стартуют в 2019 году.