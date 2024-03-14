МИД РФ внес 227 граждан США в стоп-лист

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия закрывает въезд еще для 227 американцев, причастных к разработке, осуществлению и оправданию русофобского курса администрации США, а также для тех, кто участвует в акциях против РФ. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Российской Федерации.

"Нынешнее расширение российского стоп-листа имеет цель, помимо прочего, закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не останутся безнаказанными и получат решительный отпор", – заявили в российском МИД.

В ведомстве объяснили, что такая мера является ответной реакцией на постоянное расширение властями США антироссийских санкций. В список попали конкретные лица из структур исполнительной власти, из деловой и медийной сфер, а также представители академических кругов, которые часто выделяются своими враждебными высказываниями по поводу внешней и внутренней политики России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия вряд ли сможет остановить проявления русофобии в недружественных странах перед предстоящими выборами в РФ.

По его словам, для Москвы было очевидно, что по мере продвижения выборов будут усиливаться попытки подвергнуть сомнению легитимность избирательного процесса РФ, усилить нападки на новые субъекты страны и подвергнуть сомнению легитимность народного волеизъявления там.



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