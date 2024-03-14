МИД РФ пообещал Австрии ответ за высылку двух российских дипломатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва своевременно примет ответные меры на решение австрийских властей выслать двух дипломатов посольства РФ. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел России.

"Российская сторона решительно осуждает этот очередной недружественный шаг Вены, ответственность за последствия которого целиком лежит на австрийских властях", – подчеркнули в МИД.

Накануне МИД Австрии подтвердил высылку двух дипломатов РФ. Свое решение ведомство объяснило тем, что участники дипмиссии якобы совершали действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

На это отреагировали в российском посольстве. Дипмиссия возмутилась данным решением и указала, что власти Австрии не предоставили доказательств каких-либо нарушений со стороны высылаемых российских дипломатов. Ответственность за деградацию отношений стран посольство РФ возложило на Вену.

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