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Западу следует прекратить предоставлять украинской стороне вооружение, поскольку такими действиями он подрывает дипломатические усилия мирового сообщества по урегулированию конфликта. Об этом заявил постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь, пишет "Газета.ру".

"Безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок", – сказал он.

Между тем глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что на вооружении украинских войск не осталось бронетехники. По ее словам, РФ в курсе по поводу данной проблемы, в связи с чем российская армия экономит и свою бронетехнику.

В СМИ также писали, что ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой артиллерийских боеприпасов. Издание The Wall Street Journal, получив данные от сотрудника СБУ, сообщало, что на один снаряд украинской армии приходится около 10 российских боеприпасов, в связи с чем бойцы Киева ощутили явный недостаток вооружения.

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