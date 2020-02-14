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Политика

14 февраля, 21:15

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

политика

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что госсекретарь США Майк Помпео после встречи с Сергеем Лавровым в Мюнхене пожелал ему удачи.

"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор: "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули", – написала на своей странице в Facebook.

Захарова добавила, что сейчас американцы "мало кому желают что-то хорошее".

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в 56-й раз. Это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей. В нем участвует более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.

В октябре Лавров и Помпео провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили обстановку в Сирии. Глава МИД РФ призвал воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность арабской республики.

В декабре министр прибыл с рабочим визитом в США по приглашению американской стороны. Там состоялись переговоры с Помпео, также Лаврова в Белом доме принял Трамп. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американский лидер объявил о готовности к продолжению двустороннего диалога.

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