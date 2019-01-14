Депутат оценил угрозу Трампа о мерах против Турции

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В Госдуме прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов. Заместитель председателя думского комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что курды являются той категорией населения, которую США прикрывают и с помощью которой они манипулируют некоторыми внутриполитическим действиями в Сирии.

Он также не исключил, что Штаты действительно могут принять определенные экономические меры против Турции, хотя они не нанесут ей существенного вреда.

"Они не нанесут достаточного ущерба Турции, поскольку она, во-первых, является страной блока НАТО. Во-вторых, как бы там ни было, США заинтересованы в сотрудничестве с этой страной. Так что не стоит говорить о серьезном экономическом уроне в рамках введения каких-то санкций", – сказал депутат в комментарии RT.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал разорить Турцию, если после ухода армии США из Сирии Анкара будет атаковать сирийских курдов. О решении начать выводить войска из Сирии президент США объявил 19 декабря.