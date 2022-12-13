Подрыв моста в Мелитополе не нарушил движение в Крым – перевозчик

Фото: телеграм-канал Readovka

Попытка подрыва моста в пригороде Мелитополя не повлияла на движение грузового транспорта в Крым. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

"Данный мост локальный. Он находится на одном из въездов в Мелитополь и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым", – пояснил он.

По словам Цуркина, сообщения в Сети о проблемах с движением грузового транспорта в сторону полуострова являются недостоверными.

Накануне вечером стало известно, что украинские диверсанты попытались подорвать мост под Мелитополем. Сооружение выстояло, однако дорожное полотно серьезно пострадало, движение по нему было временно приостановлено.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов охарактеризовал случившееся как теракт, призванный нарушить поставки медикаментов, продовольствия и стройматериалов в Запорожскую и Херсонскую области.



Украинские диверсанты подорвали мост в пригороде Мелитополя

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