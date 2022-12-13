Россия может вернуть себе лидерство в поставках газа в Европу – СМИ

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Россия может восстановить лидерство в поставках газа в Европу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Издание приводит слова премьер-министра федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера. Он считает, что отказаться от российского газа навсегда стало бы "исторически невежественным и геополитически неправильным".

В статье отмечается, что Берлин сейчас платит за импорт газа в семь раз больше, чем в среднем в период с 2010 по 2020 год, а правительству Германии приходится тратить миллиарды на субсидии для потребителей и компаний.

Автор статьи считает, что для поддержания конкурентоспособности химической, тяжелой и пищевой промышленности Евросоюзу понадобится газ из России. В издании отмечают, что реалии рынков и географии могут сломить политиков, которые заявляют, что отказываются от российского газа.

Ранее глава ЕК заявила, что газохранилища ЕС заполнены более чем на 90%. По ее словам, страны – члены Евросоюза будут в безопасности этой зимой.



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