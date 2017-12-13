Белый дом назвал условия для переговоров с КНДР

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КНДР следует "коренным образом изменить свое поведение" для того, чтобы США могли начать с ней прямые переговоры. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, сейчас не время для переговоров в виду недавних испытаний, проведенных Северной Кореей, сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы на переговоры с КНДР в любое время. По его словам, власти КНДР должны прийти к столу переговоров с готовностью изменить курс своей ядерной программы.