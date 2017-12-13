США готовы к переговорам с КНДР – Тиллерсон

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Вашингтон готов вести переговоры с Северной Кореей. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

"Необходимо, чтобы власти КНДР сели за стол переговоров. Мы готовы говорить с ними в любое время, когда они этого захотят", – цитирует "Газета.ру" слова госсекретаря.

Он также отметил, что власти КНДР должны прийти к столу переговоров с готовностью изменить курс своей ядерной программы, ведь с каждым новым испытанием Пхеньян будет все более изолированным от мирового сообщества.