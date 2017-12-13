В Совфеде прокомментировали слова Трампа о победе над ИГ в Сирии и Ираке

13 декабря, 09:58
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Заявление американского президента Дональда Трампа о победе США над запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" прокомментировали в Совете Федерации.
"Поражают такие высказывания наших партнеров, которые отсиделись в грозу на своих базах, а когда победа достигнута и ИГ разгромлен, вышли и стали праздновать. Мягко говоря, это не скромно. А если говорить более жестко – это введение в заблуждение собственного народа", – сказал заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.
Он добавил, что подобные высказывания рассчитаны на некомпетентность и необразованность людей, в частности, молодежи.
"Мы знаем, что к разгрому ИГ в Сирии американцы практически не причастны. Кроме бомбежек госпиталей и разбитых городов они там никакой доброй памяти о себе не оставили", – подчеркнул сенатор.
По мнению Джабарова, власти Соединенных Штатов снова пытаются исказить историю. Он привел в пример позицию США относительно победы над фашизмом во Второй мировой войне.
Ранее по поводу заявления Трампа высказался сенатор Алексей Пушков. Он призвал американского лидера перестать приписывать себе чужие победы.
Трамп присвоил США победу над ИГ во время выступления на церемонии подписания бюджета.
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