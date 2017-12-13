США планируют в будущем вернуться к вопросу Крыма

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США в будущем планируют вернуться к вопросу Крыма. Сейчас же в приоритете у американской стороны урегулирование ситуации на Донбассе.

"Мы вернемся к вопросу Крыма. Я знаю, что президент Путин ясно дал понять, что это обсуждаться за столом переговоров не будет. В какой-то момент будет, но сейчас мы должны остановить насилие на востоке Украины. Посмотрим, можем ли мы это разрешить", – цитирует РИА Новости слова Рекса Тиллерсона.

Кроме этого, он заявил, что Вашингтон не поддерживает и не принимает "российское вторжение" на Украину.

"В Сирии Россия выбрала поддерживать Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну – это невозможно поддержать", – подчеркнул госсекретарь.

По словам Рекса Тиллерсона, именно вторжение на Украину стало серьезным основание для режима санкций в отношении России. Он также отметил, что этот режим не изменится, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.