Президент Израиля вручил мандат на формирование правительства

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Израиля Ицхак Герцог вручил лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху мандат на формирование правительства. Об этом сообщает ТАСС.

По закону у Нетаньяху есть 28 дней для формирования кабинета министров. При этом у него есть возможность продлить этот срок на 14 дней.

Ранее сообщалось, что блок Нетаньяху получил парламентское большинство на в 64 мандата на выборах в Кнессет 25-го созыва. Партия Нетаньяху "Ликуд" получила 32 депутатских места, обогнав правящую партию "Еш Атид" – в ее активе 24 мандата.



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