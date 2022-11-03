Блок Нетаньяху получил большинство на парламентских выборах в Израиле

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Блок экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 мандата на выборах в Кнессет 25-го созыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные израильского ЦИК, представленные по завершении подсчета голосов.

Отмечается, что партия Нетаньяху "Ликуд" получила 32 депутатских места, обогнав правящую партию "Еш Атид" – в ее активе 24 мандата. Дружественный "Ликуду" блок ультраправых "Религиозный сионизм" стал третьей по величине парламентской фракцией с 14 мандатами.

Другие партнеры "Ликуда" по правому крылу в лице крайне ортодоксальной партии "Шас" и ультрарелигизной "Яадут а-Тора" получили 11 и 7 парламентских мест. Таким образом, Нетаньяху может сформировать со своими традиционными партнерами праворелигиозную коалицию, которая будет иметь в Кнессете 64 депутата из 120.

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