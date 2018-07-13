Путин встретится с лидерами прошедших в финал ЧМ-2018 стран

Фото: ТАСС/Zuma/Alexei Druzhinin
Владимир Путин встретится с президентами стран, сборные которых вышли в финал чемпионата мира по футболу. Он проведет отдельные переговоры с лидерами Франции и Хорватии, сообщает "Российская газета".
Эммануэль Макрон поделится итогами саммита НАТО, речь пойдет и о предстоящем контакте Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
Главе государства также предстоит встреча с главой МОК Томасом Бахом. Путин посетит стадион "Лужники", где состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. На этой игре будет присутствовать 11–12 президентов, несколько премьеров и много других высокопоставленных представителей.
До этих встреч у Путина запланированы и другие. 14 июля пройдут переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом: продолжится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в связи с переносом посольства США в Иерусалим. Речь пойдет и про двусторонние проекты.
В графике есть встречи с президентом Габона Али бен Бонгой Одимбой и президентом Судана Омаром аль-Баширом. Еще одна намечена с президентом Молдавии Игорем Додоном.
15 июля, помимо контактов с лидерами Франции и Хорватии, состоится запланирована беседа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Состоится короткая церемония символической передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира, на которой будут присутствовать эмир этой страны и глава FIFA Джанни Инфантино.
19 июля глава государства традиционно выступит на совещании послов и постпредов в МИДе с общими оценками внешнеполитической деятельности. 26–27 июля Путин будет в ЮАР, на саммите БРИКС.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: