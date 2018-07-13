Путин встретится с лидерами прошедших в финал ЧМ-2018 стран

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Владимир Путин встретится с президентами стран, сборные которых вышли в финал чемпионата мира по футболу. Он проведет отдельные переговоры с лидерами Франции и Хорватии, сообщает "Российская газета".

Эммануэль Макрон поделится итогами саммита НАТО, речь пойдет и о предстоящем контакте Путина с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.

Главе государства также предстоит встреча с главой МОК Томасом Бахом. Путин посетит стадион "Лужники", где состоится финальный матч чемпионата мира по футболу. На этой игре будет присутствовать 11–12 президентов, несколько премьеров и много других высокопоставленных представителей.

До этих встреч у Путина запланированы и другие. 14 июля пройдут переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом: продолжится обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в связи с переносом посольства США в Иерусалим. Речь пойдет и про двусторонние проекты.

В графике есть встречи с президентом Габона Али бен Бонгой Одимбой и президентом Судана Омаром аль-Баширом. Еще одна намечена с президентом Молдавии Игорем Додоном.

15 июля, помимо контактов с лидерами Франции и Хорватии, состоится запланирована беседа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Состоится короткая церемония символической передачи Катару полномочий на проведение чемпионата мира, на которой будут присутствовать эмир этой страны и глава FIFA Джанни Инфантино.

19 июля глава государства традиционно выступит на совещании послов и постпредов в МИДе с общими оценками внешнеполитической деятельности. 26–27 июля Путин будет в ЮАР, на саммите БРИКС.