Трамп заявил о негативных последствиях "мягкого" Brexit

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Дональд Трамп заявил, что смягченный план Великобритании по выходу из состава Европейского союза может "убить" договор о свободной торговле с США, передает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что "мягкий" Brexit усложнит торговые отношения Штатов с Евросоюзом. Также американский лидер в очередной раз отметил, что страны ЕС ведут несправедливую торговлю с США.

Ранее стало известно, что Тереза Мэй решила смягчить условия Brexit. План Мэй спровоцировал серию отставок британских чиновников, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса.

Оба политика выступали за жесткий сценарий, Мэй же считает, что страна должна поддерживать активные экономические связи с союзом после сепарации.

Лондон заявил о намерении после Brexit заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации аналогичное тому, которое действует между ЕС и Украиной, и создать руководящий орган.

Управляющий орган будет состоять из министров с обеих сторон. Они будут встречаться два раза в год, один из которых будет проходить на уровне глав государств и правительств. Они смогут определять направление будущих отношений, обсуждать вопросы о различных изменениях и обеспечивать необходимую прозрачность и подотчетность этого процесса.