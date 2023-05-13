США готовы ликвидировать свои запасы химоружия к осени этого года – Байден

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Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы в срок ликвидировать все свои запасы химического оружия к осени текущего года. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

"Мы находимся на пути к завершению уничтожения наших запасов химического оружия к осени этого года – веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", – сообщил американский лидер.

Он добавил, что химическое оружие за период своего существования повлекло за собой немыслимые ужасы в нашем мире, вследствие чего оно больше не должно разрабатываться или применяться.

В апреле председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие на запорожском направлении при помощи беспилотника.

До этого в Минобороны сообщили, что Киев подготавливает масштабную информационную акцию с применением химоружия для дискредитации России на международной арене.

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