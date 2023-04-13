В МВД объяснили увеличение штата спецполков проведением СВО на Украине

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Расширение штата полков полиции и спецподразделения "Гром" имеет отношение к проведению спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Представители ведомства заявили, что участниками СВО являются в том числе и сотрудники российского министерства.

"Вопрос комплектования и укрепления тех или иных подразделений МВД России продиктован оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации", – поделились в пресс-центре.

До этого в СМИ распространилась информация об увеличении штатной численности полков полиции и "Грома". В некоторых соцсетях связали это с созданием спецназа МВД для конкуренции с Росгвардией.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал об укреплении подразделений полиции на сопредельных с Украиной территориях. Он заявил, что за 2022 год получилось создать 15 сводных отрядов полиции. Помимо этого, впоследствии еще два были развернуты на территориях ДНР и ЛНР.

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