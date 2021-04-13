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Политика

10:57

Захарова раскритиковала CNN за выдачу фото украинских танков за российские

политика

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американский телеканала CNN выдал изображение украинских танков за российские, заявив, что РФ готовится к войне. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", – отметила Захарова.

Она также порекомендовала корреспондентам американского телеканала в Москве отвлечься от участия в общественной жизни России и уделить больше внимания своей работе.

Ранее Захарова заявила, что США объявили цену русофобии и синофобии. Об этом она сообщила, давая комментарий по предложению Джо Байдена выделить 715 миллиардов долларов Пентагону для сдерживания Москвы и Пекина.

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