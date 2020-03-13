Эксперт высказался о подозрениях Китая насчет коронавируса из США

17:16
Фото: ТАСС/YONHAP/ЕРА
Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский считает, что подозрения со стороны Китая в причастности США к распространению коронавируса в КНР могут иметь под собой пока неизвестные общественности основания. Об этом сообщает ИА "НСН".
По его мнению, если такие заявления делаются, значит, у китайских спецслужб есть более конкретная информация, которая пока не рассекречивается. Если у Китая будут реальные доказательства вины США, страна представит их в Совете безопасности ООН, уверен Островский.
Эксперт заявил, что возлагать вину на других не в традициях Китая. Он напомнил об атипичной пневмонии SARS в начале нулевых. Тогда в стране нашли причину, приняли меры и справились с распространением заболевания.
Островский отметил, что подобные выпады со стороны Китая не испортят отношения с США, несмотря на существующие противоречия.
"Ситуация достаточно напряженная. Когда в середине января было подписано соглашение о торговом сотрудничестве между США и Китаем, обе стороны исходили их того, что худой мир лучше доброй ссоры. Второй этап идет, сколько времени он продлится, неизвестно", – объяснил он.
Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что военные США могли завезти коронавирус в Ухань, где произошла вспышка COVID-19. Дипломат призвал Соединенные Штаты "быть откровенными, опубликовать данные об инфицированных и объяснить, когда в США появился "нулевой" пациент".
Первыми пациентами, зараженными коронавирусом, стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время инфицированными являются граждане 115 стран, в том числе и России. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Всего заражено свыше 125 тысяч человек, большинство выздоровело, более 4 тысяч скончалось. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 в Москве.
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