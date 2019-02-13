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13:28

Эксперт оценил условия США для снятия санкций с России

политика

13:28

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Фото: depositphotos/borjomi88

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал заявление заместителя постпреда США при ООН Джонатана Коэна о том, что Вашингтон будет сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока Киев не получит контроль над Крымом.

Манойло выразил мнение, что ситуация вокруг Крыма является поводом для антироссийской риторики.

"В качестве причины они использовали и якобы нарушение Москвой Договора РСМД, но это более мелкий повод, а вот Крым покрупнее", – сказал Манойло в беседе с RT.

По его словам, Россия не отдаст своих граждан и полуостров Украине. "Любое предложение США в этом вопросе неприемлемо", – подчеркнул эксперт.

Ранее Коэн заявил, что санкции будут сохранены до тех пор, пока Москва не начнет выполнять минские соглашения, и пока украинские власти не получат контроль над полуостровом.

Евросоюз и США, как стало известно ранее, начали готовить новые санкции против России в ответ на задержание украинских моряков.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что США столько говорят о введении новых санкций, что в Москве к этому привыкли и не обращают внимания.

Российские пограничники 25 ноября задержали на подходе к Керченскому проливу три военных корабля Украины: "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". Уголовные дела были возбуждены против 24 моряков.

политика

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