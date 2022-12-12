Посольство России оценило законопроект США о "злонамеренной активности" РФ

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Законопроект "О злонамеренной активности России в мире", который внесли в американский конгресс, свидетельствует о безудержном стремлении Вашингтона изолировать Москву. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США, передает ТАСС.

Дипломаты назвали этот проект антироссийским шагом, который противоречит нормам международного права. По мнению представителей посольства, данный документ является попыткой навязать свою волю суверенным государствам.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источники сообщило, что США разрабатывает план на случай полномасштабной войны с Россией. При этом в американском оборонном ведомстве опасаются, что из-за поставок оружия Украине боеприпасов может не хватить.

Так, согласно планам Пентагона, на складах американской армии должно храниться определенное количество боеприпасов, но из-за военной помощи Украине ВС США не успевают пополнять запасы.



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