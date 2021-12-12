Американцы назвали чушью статью профессора Хартвелла о России и Путине

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Опубликованная в Wall Street Journal статья профессора Кристофера Хартвелла об отношениях России и США содержит много лживой информации. Такое мнение выразили американские читатели, передает РИА Новости.
В своей статье Хартвелл утверждает, что Запад приносит Украину в жертву России, убеждает в опасности внешней политики Москвы и допускает оскорбительные высказывания в адрес Владимира Путина, а затем заявляет, что странам необходимо объединиться, чтобы выступить против России "единым фронтом".
"Европа не наша, чтобы ее "терять", и Украина не является нашей землей. США и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины", – написал один из читателей, указав, что размышления Хартвелла являются "полной чушью".
Другой читатель указал, что президент РФ знает о том, что американский лидер Джо Байден "либо блефует, либо бросается пустыми угрозами", поэтому, по мнению читателя WSJ, США ничего не смогут сделать России.
"Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует", – написал еще один пользователь Сети.
Ранее читатели немецкого издания Die Welt назвали Украину несостоявшимся государством и раскритиковали идею создать там военную миссию Евросоюза. Некоторые читатели привели в пример ситуацию в Афганистане, указав, что там обучали местные войска для сражения с запрещенным в России террористическим движением "Талибан", но эта миссия была далека от успеха.
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