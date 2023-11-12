Украина подставила Байдена перед встречей с Си Цзиньпином – СМИ

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Украина подставила президента США Джо Байдена перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна пройти в 15 ноябре на саммите АТЭС. Об этом сообщило издание Asia Times.

"Провал наступления украинских войск и признание командующего ВСУ Валерия Залужного "тупика" – это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", – заявил автор материала Дэвид Голдман.

Как он утверждает, провал Украины в зоне боевых действий будут решающим козырем Си Цзиньпина на переговорах с Байденом, если речь зайдет о Киеве. Среди других козырей издание называет американскую неудачу в технологической войне с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке, с помощью которого Пекин сможет быть фактически лидером Глобального Юга.

При этом отмечается, что США желают избежать борьбы с Китаем в Тихоокеанском регионе, а также в водах Южно-Китайского моря, где КНР имеет военное преимущество.

Ранее стало известно, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн и министр финансов США Джанет Йеллен на встрече в Сан-Франциско договорились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога. В ходе состоявшихся консультаций стороны указали на необходимость устранения разногласий между Штатами и Китаем.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина в ближайшее время не планируется – СМИ