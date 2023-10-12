Нарышкин обвинил Париж в поддержке США и Британии по дестабилизации обстановки в мире

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Париж продолжает поддерживать Вашингтон и Лондон в дестабилизации обстановки в ключевых районах мира. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки РФ со ссылкой на его главу Сергея Нарышкина.

Директор СВР принял участие в проходившем в Баку 10–12 октября 53-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

В ходе своего выступления он отметил, что главную ставку США и Британия делают на дестабилизацию обстановки в ключевых зонах и создание вокруг них подконтрольных англосаксам оперативно-тактических коалиций.

"В реализации этого деструктивного курса их активно поддерживает Париж, который крайне болезненно переживает потерю влияния на Черном континенте", – пояснил Нарышкин.

Ранее глава СВР рассказал, что западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы (ДРГ) для атак на объекты атомной энергетики на территории России. По его словам, такие атаки были предотвращены специальными службами России, в частности ФСБ.

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