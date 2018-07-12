США пригрозили России санкциями за покупку иранской нефти

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США пригрозили ввести санкции против России и любой европейской страны в случае покупки нефти у Ирана вопреки позиции Вашингтона, заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин.

Так он ответил на вопрос законодателей о том, последует ли Китай примеру США в отказе от покупки иранской нефти, учитывая, что страна ведет с КНР торговую войну. Отмечалось, что Пекин – крупнейший импортер ресурса из арабского государства.

"Повторю, мы будем вводить санкции против любого, против них (КНР), России, Европы и остальных", – цитирует Мнучина РИА Новости.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США не просчитывают последствий попыток закрыть экспорт иранской нефти. Он назвал угрозы американских чиновников пустой болтовней, которая не будет реализована.

Ограничение экспорта нефти из Ирана – одна из санкций, восстановленных президентом США Дональдом Трампом после выхода из соглашения по ядерной программе. Вашингтон восстановил ограничения не только против страны, но и против других государств, ведущих бизнес с Тегераном.

Другие участники сделки не поддержали решение США, европейские партнеры Вашингтона намерены соблюдать условия сделки с Ираном.