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Президент США Дональд Трамп пригрозил НАТО односторонними шагами в области обороны на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом сообщает "Российская газета".

Трамп заявил, что пойдет на такой шаг в случае, если европейские союзники не увеличат взнос в бюджет альянса в размере двух процентов ВВП.

После этого заявления на саммите провели экстренное заседание. Дипломаты считают, что в дальнейшем США могут сократить финансовое участие в альянсе и даже разорвать отношения с ним.

Немецкие власти отказались выполнить требования США. Германия собирается увеличить расходы на оборону до 1,5% ВВП до 2024 года, а потом – и до 2%. Столько же будут тратить на военные расходы Греция, Великобритания, Польша, Румыния, Литва, Латвия и Эстония.