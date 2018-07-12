Мосгоризбирком зарегистрировал Свиридова, Дегтярева и Кумина кандидатами в мэры Москвы

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Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры столицы выдвинувшегося от "Справедливой России" Илью Свиридова, Михаила Дягтерева от ЛДПР, экс-депутата Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, передает РИА Новости.

Свиридов предоставил 3 июля 112 подписей муниципальных депутатов из 112 округов, Дегтярев тогда же принес 120 подписей в свою поддержку, Кумин подал 114 подписей муниципальных депутатов.

Ранее кандидатом на должность мэра зарегистрировали Сергея Собянина. Он подал документы как самовыдвиженец. Собянин набрал 39689 подписей избирателей и 115 подписей муниципальных депутатов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Каждому кандидату до 3 июля необходимо было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженец должен был собрать подписи 36 тысяч избирателей.