Мосгоризбирком зарегистрировал Свиридова, Дегтярева и Кумина кандидатами в мэры Москвы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры столицы выдвинувшегося от "Справедливой России" Илью Свиридова, Михаила Дягтерева от ЛДПР, экс-депутата Госдумы Вадима Кумина от КПРФ, передает РИА Новости.
Свиридов предоставил 3 июля 112 подписей муниципальных депутатов из 112 округов, Дегтярев тогда же принес 120 подписей в свою поддержку, Кумин подал 114 подписей муниципальных депутатов.
Ранее кандидатом на должность мэра зарегистрировали Сергея Собянина. Он подал документы как самовыдвиженец. Собянин набрал 39689 подписей избирателей и 115 подписей муниципальных депутатов.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Каждому кандидату до 3 июля необходимо было собрать до 3 июля подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженец должен был собрать подписи 36 тысяч избирателей.
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