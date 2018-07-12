В Совфеде ответили на заявление Тимошенко о Крыме

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что депутат Верховной рады и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко своими заявлениями о возвращении Крыма Украине поднимает себе рейтинг перед выборами украинского президента, передает РИА Новости.
Рейтинг Тимошенко, по его словам, лидирующий в стране, но и антирейтинг есть.
"При этом заявления, которые она делает касаемо возвращения Крыма в состав Украины, нереалистичны и невыполнимы. Лучше бы она про это вообще молчала и говорила о чем-то другом. Больше чем уверен, она сама в эти заявления не верит", – сказал он.
Глава партии "Батькивщина" ранее заявила, что для возвращения Крыма украинской стороне необходимо усилить армию и провести переговоры в будапештском формате.
Ранее высокую позицию главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в президентском рейтинге на Украине оценил политолог Иван Мезюхо. По его словам, Тимошенко прибегала к услугам иностранных специалистов. Политолог отметил, что у экс-премьера Украины имеется свой электорат, который всегда будет голосовать за нее.
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