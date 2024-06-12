Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Джидды, сообщило государственное агентство печати Саудовской Аравии SPA.

Ранее о планах Зеленского посетить Аравию официально не сообщалось. Отмечается, что в воздушной гавани украинскую делегацию встретили член кабинета министров и советник по национальной безопасности Мусаед аль-Айбан, заместитель губернатора Мекки принц Сауд бин Мишал бин Абдель Азиз, посол Саудовской Аравии на Украине Мохаммед аль-Джибрин и посол Украины в Саудовской Аравии Анатолий Петренко.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин рассказал, что президент Украины оскорбляет западных лидеров и усугубляет свое положение. Он указал, что Зеленский обозвал Байдена слабым.

