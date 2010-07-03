МИД Литвы отправил ноту в посольство РФ

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Российское посольство в Вильнюсе получило ноту от литовского МИД из-за якобы поступивших угроз дипломатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию РФ в балтийской республике.

В посольстве уточнили, что ноту уже передали в министерство иностранных дел России. Сотрудники ведомства заверили, что разъяснения, связанные с угрозами МИД РФ ранее уже дал послу Литвы в Москве.

Литовская сторона утверждает, что 31 марта в посольство республики в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву. В тексте был упомянут приговор Вильнюсского окружного суда по делу 13 января. Под документом якобы подписались участники организации "Ветераны России".

На этой неделе Литва отозвала своего посла в России Рямигиюса Мотузаса. На время отсутствия посла его обязанности будет исполнять замглавы дипмиссии.