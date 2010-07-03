Литва объяснила отзыв посла из Москвы

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Литовский посол в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы из-за угроз, поступивших в адрес главы дипмиссии и персонала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что на время отсутствия посла его обязанности будет исполнять замглавы дипмиссии. Ориентировочно Мотузас вернется в Москву через неделю.

В ведомстве добавили, что дипломату предоставили статус специального свидетеля в досудебном расследовании дела о непрозрачной выдаче виз.

Накануне СМИ сообщили, что отзыв Мотузаса был связан с коррупционным скандалом. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс пояснил, что идет расследование и "поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим".