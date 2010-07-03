Литва отозвала посла в РФ на фоне коррупционного скандала

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Литва отозвала для консультаций своего посла в РФ Рямигиюса Мотузаса. Это произошло на фоне коррупционного скандала, сообщил агентству BNS глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Министр пояснил, что идет расследование и "поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим". "Возможно, ему некоторое время лучше не ездить в эту страну", − подчеркнул Линкявичюс.

При этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Мотузас, "опрошенный в деле о непрозрачной выдаче виз как специальный свидетель", может стать уязвимым и тем самым "бросает тень на дипломатическую службу".

Ранее представитель литовской Генпрокуратуры Рита Стундене сообщила, что посол республики в РФ стал специальным свидетелем в рамках следствия по делу о возможной коррупции в виде торговли влиянием. Она пояснила, что статус спецсвидетеля присваивают, когда человека опрашивают на предмет совершенных действий, но при этом нет достаточных оснований, чтобы сделать его подозреваемым.