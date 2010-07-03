Литва отозвала посла в РФ на фоне коррупционного скандала

Литва отозвала для консультаций своего посла в РФ Рямигиюса Мотузаса. Это произошло на фоне коррупционного скандала, сообщил агентству BNS глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Министр пояснил, что идет расследование и "поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим". "Возможно, ему некоторое время лучше не ездить в эту страну", − подчеркнул Линкявичюс.
При этом президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Мотузас, "опрошенный в деле о непрозрачной выдаче виз как специальный свидетель", может стать уязвимым и тем самым "бросает тень на дипломатическую службу".
Ранее представитель литовской Генпрокуратуры Рита Стундене сообщила, что посол республики в РФ стал специальным свидетелем в рамках следствия по делу о возможной коррупции в виде торговли влиянием. Она пояснила, что статус спецсвидетеля присваивают, когда человека опрашивают на предмет совершенных действий, но при этом нет достаточных оснований, чтобы сделать его подозреваемым.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.